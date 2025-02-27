Путин призвал ФСБ не засекречивать зря научные гражданские разработки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Работа российских контрразведчиков по защите гражданских технологий не должна приводить к тому, чтобы разработки отечественных ученых "ложились в сейф", заявил на итоговой коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин.

"Что касается гражданский технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно, чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта", - сказал он.

"Свои инновации мы, конечно же, должны защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны наших конкурентов", - добавил президент.