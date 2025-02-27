Вручение премии в области музейного дела им. Лихачева состоится 21 мая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Прием заявок на соискание Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева начнется с 3 марта, церемония вручения наград состоится в рамках фестиваля "Интермузей" 21 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Очень ждем заявок от всех музеев страны до 30 марта на сайте Минкультуры России", - добавила министр.

На сегодняшний день, как уточнила Любимова, в России действуют более 3 тысяч музеев, объем Музейного фонда превышает 70 млн предметов. В отрасли работает более 85 тысяч человек.

Как и в прошлый раз, награда будет присуждаться в 16 номинациях. К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, реализовавшие свои проекты с 1 января по 31 декабря 2024 года.

