Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" допущена к старту с Байконура

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госкомиссия дала разрешение на заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-30" с космодрома Байконур в пятницу, сообщили в "Роскосмосе".

Пуск пройдет со стартового комплекса 31-й площадки 28 февраля в 00:24:27 по московскому времени.

Грузовик привезет на станцию 2 599 кг грузов, в том числе 1 179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Среди грузов - новый скафандр "Орлан-МКС" №6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.