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"Роскосмос" увеличит длительность полета экипажей на МКС до 7-9 месяцев

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сообщил о планах увеличить с 2025 года длительность полета экипажей кораблей "Союз МС" на Международной космической станции (МКС) с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года. Об этом говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2024 году.

В нем отмечается, что в 2024 году к МКС были запущены два пилотируемых корабля ("Союз МС-25" и "Союз МС-26") и четыре грузовых корабля - "Прогресс МС-26", "Прогресс МС-27", "Прогресс МС-28" и "Прогресс МС-29".

"23 сентября завершился рекордный по длительности космический полёт по программе МКС Олега Кононенко и Николая Чуба - 373 суток 20 часов 14 минут 28 секунд. По итогам этой экспедиции Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полётов - 1110 суток 14 часов 58 минут 43 секунды", - сообщили в "Роскосмосе".

Роскосмос МКС
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