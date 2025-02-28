Кабмин РФ сократил перечень банков для работы со спецсчетами в рамках госзакупок

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ исключило две позиции из перечня банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В этом перечне по указанным позициям проходили Банк "ФК Открытие" и "Росбанк", которые с 1 января текущего года прекратили свое существование. Так, первый из них был присоединен к БМ-Банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратил свою деятельность. "Росбанк", в свою очередь, был присоединен к Т-Банку и также прекратил свою деятельность.

БМ-Банк и Т-Банк в разное время были включены в названный перечень банков.

Теперь в перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами в рамках госзакупок, входят 27 кредитно-финансовых организаций.

Сам механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В их числе - наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

За все время действия этой нормы в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок, были включены 38 кредитных организаций. При этом в разное время из этого перечня были удалены теперь уже 11 банков.