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ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд

ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ВТБ завершил перевод отделений банка "Открытие" под свой бренд, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", - заявил член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в релизе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 1 января 2025 года банк "Открытие" присоединился к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратил свою деятельность.

В результате интеграции география присутствия ВТБ выросла с 79 до 89 регионов. Всего сеть увеличилась более чем на 370 офисов и превышает 1,6 тыс. отделений.

Банк "ФК Открытие" вошел в группу ВТБ в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что банк сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции и принял решение присоединить его к БМ-банку.

БМ-банк ВТБ Открытие
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