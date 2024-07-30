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Около 1 млн дел по взысканию долгов с участников СВО приостановлено за 2,5 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Судебные приставы за 2,5 года приостановили около одного миллиона дел по принудительному взысканию долгов с участников специальной военной операции на Украине, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"За период проведения специальной военной операции приостановлено почти 952 тыс. исполнительных производств в отношении военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-бюро ФССП, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ноябре прошлого года глава ведомства Дмитрий Аристов сообщил, что с начала специальной военной операции приостановлено более 500 тыс. исполнительных производств на сумму более 50 млрд рублей. Об этом Аристов заявил на Международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

"Для защиты интересов наших граждан, которые находятся на передовой, законодательно установлены основания приостановление мер принудительного исполнения", - сказал директор ФССП.

Для участников СВО, по его словам, "обеспечен иммунитет от списания денежного содержания".

Дмитрий Аристов ФССП Украина
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