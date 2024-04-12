Выплаты за участие в СВО защитят от списания в делах о банкротстве граждан

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство получит право устанавливать список денежных выплат за участие в боевых и контртеррористических операциях, заданиях, которые нельзя будет отправить на погашение долгов в рамках дела о банкротстве гражданина, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте № 600552-8.

В нем есть поправки к законам о несостоятельности, об исполнительном производстве, "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ...". Законопроект в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

В пояснительной записке они напоминают, что ранее в закон "Об исполнительном производстве" были внесены изменения, которые запрещают взыскивать долги за счет выплат за участие в СВО, за исключением обязательств по алиментам и возмещения вреда в связи со смертью кормильца.

Однако аналогичных исключений в законе о банкротстве нет. И потому "боевые" выплаты могут поступать в так называемую "конкурсную массу" гражданина-банкрота и идти на погашение его долгов, указали парламентарии.

"Граждане, проходящие процедуру реализации имущества в рамках банкротства и в настоящее время принимающие участие в специальной военной операции, фактически не имеют возможности воспользоваться денежными выплатами, полученными в связи с выполнением боевых задач в ходе специальной военной опе5рации и защиты приграничных субъектов Российской Федерации", - пишут они.

Поэтому они предлагают наделить правительство полномочием по составлению списка не попадающих в конкурсную массу выплат за участие "в боевых действиях, операциях, в том числе контртеррористических операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами территории Российской Федерации".

Согласно законопроекту, для недопущения обращения взыскания на эти выплаты гражданину-банкроту придется направить соответствующее заявление своему финансовому управляющему. В нем он может попросить не включать поступающие средства в конкурсную массу полностью или частично. Однако эта опция не будет распространяться на долги по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Предполагается, что изменения вступят в силу через три месяца после принятия закона. При этом граждане-банкроты, чьи "боевые" выплаты к этому моменту уже будут включены в конкурсную массу, но еще не распределены, смогут потребовать их возврата себе или членам своей семьи. На это у финансового управляющего будет 14 дней с момента получения заявления.