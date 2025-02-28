Фрагменты БПЛА попали в жилой дом в Тверской области, жители временно эвакуированы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Региональные власти Тверской области сообщили о попадании фрагментов беспилотника в квартиру жилого дома вечером в пятницу.

"Игорь Руденя сообщил: в результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле", - говорится в сообщении.

Жители атакованного дома будут временно размещены в одном из образовательных учреждений города. По окончании ликвидации последствий атаки они будут возвращены в квартиры, добавили власти.

Ранее в пятницу сообщалось об отражении атаки беспилотников в Тверской области.