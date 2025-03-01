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Лавров сообщил главе МИД Венгрии об атаке на объект газопровода "Турецкий поток"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора предоставил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто разъяснения в связи с попыткой украинской атаки на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". С. В. Лавров предоставил необходимые разъяснения", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале МИД РФ.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

Как сообщалось, в ночь с 27 на 28 февраля Украина предприняла попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все они были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.

МИД РФ Сергей Лавров
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