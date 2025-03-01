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Что произошло за день: суббота, 1 марта

Попытка атаки на компрессорную станцию "Русская", второй тур президентских выборов в Абхазии, новый рекорд в прыжках с шестом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на пятницу Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, заявили в Минобороны РФ. Согласно сообщению, три БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от станции. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об атаке министрам иностранных дел Венгрии и Турции.

- В МИД РФ назвали визит Зеленского в США политическим и дипломатическим провалом.

- Ротация инспекторов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС после двух переносов.

- Второй тур президентских выборов в Абхазии признан состоявшимся. Явка по состоянию на 18:00 субботы составила 60%.

- В Роскомнадзоре заявили, что YouTube в России недоступен. Так в ведомстве прокомментировали сообщения, что у пользователей некоторых российских провайдеров заработал сервис.

- Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах.

- "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу, матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.

- Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом и покорил высоту 6 м 27 см.

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