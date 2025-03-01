Военные РФ пресекли попытку ВСУ атаковать станцию, подающую газ в "Турецкий поток"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на пятницу Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.

"В ночь на 28 февраля на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - говорится в его заявлении.

"В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции", - сказали в ведомстве.

Как заявило Минобороны РФ, "компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме".

Ранее министерство сообщало о попытке Украины 11 января атаковать с помощью девяти БПЛА компрессорную станцию "Русская".