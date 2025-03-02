Площадь пожара на подмосковном складе возросла до 5 тыс. кв. м.

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м., обрушилась конструкция здания, сообщили в МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. квадратов", - говорится в сообщении.

Произошло обрушение конструкции здания на 800 кв. м., добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 3,3 тыс. кв. м.

Утром в воскресенье в деревне Большое Буньково Московской области загорелось хранилище пластиковой продукции. К тушению привлечены 45 пожарных, задействовано 10 единиц техники. Силы и средства наращиваются.