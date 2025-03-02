Пожар на складе в Московской области распространился на 7 тыс. кв. м

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковье достигла 7 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что склад горит на 5 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 76 человек и 26 единиц техники, проинформировали в ведомстве.

Утром в воскресенье в подмосковной деревне Большое Буньково загорелось хранилище пластиковой продукции. Произошло обрушение конструкции здания на 800 кв. м.