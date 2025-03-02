В Подмосковье горит хранилище пластиковой продукции на 3,3 тыс. кв. м

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в хранилище пластиковой продукции в Подмосковье, по предварительным данным, огонь охватил 3,3 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России утром в воскресенье.

"В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлечены 45 сотрудников, задействовано 10 единиц техники. Силы и средства наращиваются, добавили в МЧС.