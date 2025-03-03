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Превышения вредных веществ в воздухе возле Уфимского НПЗ не зафиксировано

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Передвижная лаборатория не выявила превышения вредных веществ в воздухе вблизи Уфимского нефтеперерабатывающего завода, на территории которого сегодня утром произошел пожар, сообщает администрация главы Башкирии со ссылкой на региональный Госкомитет по ЧС.

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"По результатам проведенного контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС РФ, штаб пожаротушения был организован под руководством врио начальника регионального МЧС Эдуарда Идрисова. К ликвидации привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание на территории предприятия произошло в районе печи горения. Угрозы для жителей окрестностей нет. Сообщений о пострадавших не поступило.

"Башнефть-УНПЗ", наряду с "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" входит в уфимский нефтеперерабатывающий комплекс АНК "Башнефть". Совокупная мощность переработки трех НПЗ - до 23,5 млн тонн сырья в год.

Башкирия Уфа НПЗ пожар ПДК
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