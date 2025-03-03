Превышения вредных веществ в воздухе возле Уфимского НПЗ не зафиксировано

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Передвижная лаборатория не выявила превышения вредных веществ в воздухе вблизи Уфимского нефтеперерабатывающего завода, на территории которого сегодня утром произошел пожар, сообщает администрация главы Башкирии со ссылкой на региональный Госкомитет по ЧС.

"По результатам проведенного контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС РФ, штаб пожаротушения был организован под руководством врио начальника регионального МЧС Эдуарда Идрисова. К ликвидации привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание на территории предприятия произошло в районе печи горения. Угрозы для жителей окрестностей нет. Сообщений о пострадавших не поступило.

"Башнефть-УНПЗ", наряду с "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" входит в уфимский нефтеперерабатывающий комплекс АНК "Башнефть". Совокупная мощность переработки трех НПЗ - до 23,5 млн тонн сырья в год.