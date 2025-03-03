Что случилось этой ночью: понедельник, 3 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе. Пожар локализован, к борьбе с огнем привлечены 100 спасателей и 28 единиц техники. Превышения вредных веществ в воздухе возле НПЗ не зафиксировано.

- Российский актер Юра Борисов не получил "Оскара" за лучшую роль второго плана, статуэтка досталась американцу Кирану Калкину. Фильм "Анора", в котором сыграл Борисов, стал лучшим по версии "Оскара". Всего "Анора" получила пять наград, в том числе за лучшие режиссуру и сценарий.

- Франция и Великобритания предложили частичное перемирие на Украине сроком на месяц. Французский президент Эммануэль Макрон в интервью газете Le Figaro пояснил, что перемирие будет распространяться только на боевые действия в воздухе, на море и атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

- Глава Еврокомиссии высказалась за всеобъемлющие гарантии безопасности Украине "от экономического выживания до военной устойчивости". Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости срочного перевооружения Европы и пообещала представить соответствующий план Евросовету 6 марта.

- Американский президент Дональд Трамп создает криптовалютный резерв, который сделает Штаты "криптостолицей мира". В резерв будут включены биткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компании Ripple, Cardano (ADA) и другие "ценные" цифровые активы.

- Семь беспилотников ВСУ перехвачено и уничтожено за ночь над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями.