Пожар на территории НПЗ в Уфе локализован

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе локализовано, сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник стало известно о пожаре на территории Уфимского НПЗ, по предварительным данным, в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет, заявляли ранее в МЧС. На место происшествия направлена лаборатория для контроля состояния воздуха.