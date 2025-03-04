Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот"

Андрей Пучков и Иван Трифоногло признаны виновными в получении особо крупной взятки

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывшего главного бухгалтера конгрессно-выставочного центра "Патриот" Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло к девяти годам заключения за получение более 27,5 млн рублей взятки, заявили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Доказательства, собранные военными следственными органами СКР, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении" Пучкова и Трифоногло, говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, "Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот".

"На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов. В 2021-2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП "Куваева" взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых наложен арест.

О задержании и предъявлении обвинения Пучкову и Трифоногло в СКР сообщили в октябре прошлого года.