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Двух экс-сотрудников центра "Патриот" обвинили в получении крупной взятки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Военные следственные органы Следственного комитета России предъявили обвинения в получении взятки бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Минобороны РФ.

"Главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло обвиняются получении взятки на общую сумму свыше 27,5 млн рублей", - сообщили в СКР.

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2024 год Пучков и Трифоногло получили взятку от представителя ООО "Меркурий", исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

Пучкову и Трифоногло предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.

По данным СКР, в отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло отправлен под домашний арест. На имущество обвиняемых наложен арест.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ", - отметили в СКР.

Минобороны РФ Патриот СКР
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