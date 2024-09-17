Суд перевел из СИЗО под домашний арест директора парка "Патриот"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд не стал продлевать срок содержания под стражей директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, обвиняемому по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд изменил в отношении Ахмедова меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме", - сообщили в суде.

О задержании Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в рамках дела об особо крупном мошенничестве в начале августа сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.