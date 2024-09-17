Поиск

Суд перевел из СИЗО под домашний арест директора парка "Патриот"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд не стал продлевать срок содержания под стражей директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, обвиняемому по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В РоссииЭкс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.Читать подробнее

"Суд изменил в отношении Ахмедова меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме", - сообщили в суде.

О задержании Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в рамках дела об особо крупном мошенничестве в начале августа сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Патриот Вячеслав Ахмедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В аэропорту "Внуково" усилен контроль на случай выявления больных холерой

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

СКР отметил существенный рост числа уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК

Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

Минцифры в 2025 году планирует начать исследования стандарта мобильной связи 6G

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });