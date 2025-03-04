Глава Минздрава отметил снижение распространенности табака с 2018 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России с 2018 года распространенность табака снизилась до 18,6%; планируется, что к 2030 году этот показатель составит 16%, сообщил на форуме "Женщины за здоровое общество" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"За последние годы мы достигли значительных успехов в укреплении общественного здоровья. В рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нам удалось снизить потребление алкоголя, сократить количество курящих и увеличить число ведущих ЗОЖ", - сказал он.

Как сказано в его презентации, с 2018 по 2024 год потребление алкоголя снизилось до 8,49 литров. Распространенность табака снизилась за этот период до 18,6%. Доля ведущих здоровый образ жизни составила 9,7%.

В рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в период с 2025-2030 годов планируется, что потребление алкоголя будет сокращено до 7,8 литра, распространенность табака сократится до 16%, а доля ведущих ЗОЖ граждан увеличится до 13,6%.

В презентации министра отмечается, что чрезмерное употребление алкоголя сокращает продолжительность жизни у мужчин и женщин соответственно на 5,9 и 4,7 года , а ожидаемая продолжительность здоровой жизни - на 4,2 и 2,6 года .

Различия в ожидаемой продолжительности жизни курильщиков по сравнению с никогда не курившими составили 5,3 года для мужчин и 5,2 года для женщин. Факт отказа от курения заметно (на 2,6 года для мужчин и на 3,2 года для женщин) продлевает жизнь бросивших курить, отмечается в презентации.