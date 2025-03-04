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Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением
Фото: Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет почти 25%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Особенно (ожирение) опасно в возрасте 7-11 лет. Доля этой категории - почти 33%", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество".

Как отмечается в презентации, которую продемонстрировал Мурашко, распространенность ожирения среди взрослых составляет 24,6%. При этом этот показатель среди мужчин составляет 20,6%, среди женщин - 27,4%.

В октябре 2024 года научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сообщал на конгрессе "Национальное здравоохранение", что больше 60% взрослого населения в РФ имеет избыточную массу тела и (примерно) 22% - ожирение. "Нас волнует детское ожирение, 10% уже детей (с ожирением)", - отметил он.

В сентябре 2024 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России около 40 млн человек страдают ожирением. По словам министра, это заболевание запускает каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 тыс. 683 случая.

Михаил Мурашко
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