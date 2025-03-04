Законопроект о заочной сделке с недвижимостью по биометрии принят в I чтении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности применения единой биометрической системы (ЕБС) при совершении онлайн-сделок с недвижимостью.

Правительство внесло законопроект № 802838-8 в палату в декабре 2024 года. Он предусматривает возможность подачи заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при условии идентификации личности через ЕБС. Сейчас для онлайн-сделок требуется наличие специальной отметки в Едином государственном реестре недвижимости о возможности подачи документов в таком формате. Законопроект предлагает убрать это требование и использовать биометрическую идентификацию для подтверждения личности без дополнительных условий.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация этих мер направлена на упрощение и повышение качества оказания услуг, сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий.

Вступление закона в силу запланировано на 1 июля 2026 года, так как требуется доработка информационных систем Росреестра.

Ранее думский комитет по информационной политике в своем заключении напомнил, что гражданин может отозвать согласие на размещение и обработку биометрических персональных данных. Однако в законопроекте не предусмотрен порядок действий в том случае, если такой отзыв произошел уже после начала процедуры сделки.

"В этой связи обращаем внимание, что в законопроекте не проработан механизм (включая соответствующий порядок и сроки) отмены заочной формы сделки с недвижимостью в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его биометрических персональных данных после начала процедуры совершения такой сделки", - отмечалось в заключении комитета.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет физлицу проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (изображению лица и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.