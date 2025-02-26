В Думе предложили проработать вопрос отмены заочной сделки с недвижимостью по биометрии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о применении единой биометрической системы (ЕБС) при сделках с недвижимостью, но указал на его недостаточную проработку в части отмены сделки в случае отзыва согласия на обработку биометрических данных.

Законопроект (№802838-8) о применении единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимым имуществом был внесен в парламент правительством в декабре 2024 г. Он предусматривает возможность подачи заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при условии идентификации личности через ЕБС. Сейчас для онлайн-сделок требуется наличие специальной отметки в Едином государственном реестре недвижимости о возможности подачи документов в таком формате. Законопроект предлагает убрать это требование и использовать биометрическую идентификацию для подтверждения личности без дополнительных условий.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация этих мер направлена на упрощение и повышение качества оказания услуг, сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий. Вступление закона в силу запланировано на 1 июля 2026 г., так как требуется доработка информационных систем Росреестра.

Комитет Госдумы в своем заключении напомнил, что гражданин может отозвать согласие на размещение и обработку биометрических персональных данных. Однако в законопроекте не предусмотрен порядок действий в том случае, если такой отзыв произошел уже после начала процедуры сделки.

"В этой связи обращаем внимание, что в законопроекте не проработан механизм (включая соответствующий порядок и сроки) отмены заочной формы сделки с недвижимостью в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его биометрических персональных данных после начала процедуры совершения такой сделки", - отмечается в заключении комитета.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет физлицу проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (изображению лица и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.