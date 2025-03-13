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Правительство одобрило поправки о передаче госимущества с использованием электронной подписи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство вынесло положительное заключение на законопроект, который позволяет использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для подписания передаточных актов при передаче государственного и муниципального имущества.

Законопроект № 797908-8 в Госдуму в декабре 2024 года внесло Госсобрание Республики Саха. Отзыв правительства уже опубликован в думской базе.

Законопроект касается передачи государственного и муниципального имущества внутри системы публичной власти и не затрагивает передачу собственности частным лицам или коммерческим организациям. Сейчас передаточные акты направляются заказным письмом с описью вложения, что требует времени и финансовых затрат, особенно в труднодоступных регионах. "Направление передаточного акта в форме электронного документа позволит повысить скорость обработки документов, автоматизировать документооборот и создать условия для удаленной работы с документами", - говорится в пояснительной записке. Законопроект предусматривает, что электронные передаточные акты, подписанные УКЭП, будут иметь юридическую силу, равнозначную документам на бумажном носителе.

"Идея законопроекта, направленного на повышение скорости обработки документов и упрощение работы с ними, концептуально поддерживается", - отмечается в официальном отзыве кабинета министров.

Вместе с тем правительство считает необходимым более четко определить круг должностных лиц, уполномоченных подписывать передаточные акты в электронном виде, а также внести соответствующие изменения в другие нормы законодательства, исключив требования о единственной бумажной форме передачи документов.

В заключении правительство указало, что поддержит инициативу при условии ее доработки с учетом изложенных замечаний.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Правительство Госдума
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