В Дагестане ликвидированы четверо боевиков, связанных с ИГИЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Четверо боевиков, которых координировал член ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), нейтрализованы в ходе боестолкновения в Дагестане, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Республике Дагестан контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске", - говорится в сообщении.

"Деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - добавили в комитете.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте боестолкновения и в тайнике поблизости гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним, сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, отмечается в сообщении

Ранее сообщалось о введении в Кировском районе Махачкалы режима контртеррористической операции из-за четырех боевиков, которые открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.