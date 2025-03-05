Режим КТО объявлен в Махачкалинском поселке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции объявлен в среду ночью в поселке Семендер Кировского района в Махачкале, сообщили в телеграм-канале администрации города.

"Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района г. Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в мэрии Махачкалы, в период действия режима КТО, до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.