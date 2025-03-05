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Режим КТО в Дагестане отменен

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) в Кировском районе Махачкалы отменен после ликвидации боевиков, сообщает оперштаб Дагестана.

"05 марта 2024 года в 06:20 по Москве правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Кировского района г. Махачкалы Республики Дагестан отменен", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это связано с "ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан".

Ранее сообщалось о введении в Кировском районе дагестанской столицы режима КТО из-за четырех боевиков, которые открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

Позже стало известно, что боевики, которых координировал член ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), нейтрализованы.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали террористический акт на объекте республиканского управления МВД России в Каспийске. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте боестолкновения и в тайнике поблизости гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, отметили в НАК.

Дагестан МВД России НАК
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