МВД в 2024 году установило причастных к 130 фактам распространения фейков об армии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД в 2024 году установили причастных к распространению 130 ложных сообщений о российских военных и дискредитации армии, а также привлекли к ответственности 180 человек, причастных к "посягательствам" на объекты транспорта и административные здания, сообщил на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев.

Также, по его словам, была запрещена деятельность восьми экстремистских организаций и их подразделений.

По материалам МВД 58 иностранных структур признаны нежелательными в России. Также во взаимодействии с Роскомнадзором был ограничен доступ к 42 тысячам ресурсам с "радикальным контентом".

Колокольцев добавил, что в 2024 году количество выявленных МВД экстремистских преступлений возросло на четверть.

Министр также сообщил о развитии международного полицейского сотрудничества. "Дальнейшее развитие получило международное полицейское сотрудничество. В общей сложности состоялось около 400 мероприятий. С нашими коллегами обсуждались вопросы взаимодействия по актуальным проблемам борьбы с IT-деяниями, пресечения каналов международного наркотрафика, розыска лиц, наполнение учетов межгосударственного информационного банка", - сказал Колокольцев.

Также Колокольцев сообщил, что в прошедшем году на Северном Кавказе в результате мероприятий, проведенных совместно с ФСБ и Росгвардией, было нейтрализовано 27 активных участников незаконных вооруженных формирований, еще 135 задержано.