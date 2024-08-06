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Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии
Дмитрий Колезев
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил семь с половиной лет колонии общего режима главному редактору издания Republic (признано в России иноагентом) Дмитрию Колезеву (признан в России иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил России, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Колезеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщил представитель суда.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного в России либо его экстрадиции в Россию.

Также суд запретил Колезеву заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Колезев признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Претензии к Колезеву связаны с высказываниями по поводу конфликта на Украине.

В России Колезев заочно арестован и объявлен в розыск.

Republic Украина Дмитрий Колезев Басманный суд
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