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СК возбудил против экоактивистки Чириковой дело о фейках о российской армии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили в отношении экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом) уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о российской армии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Евгении Чириковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации)", - сообщили в ведомстве во вторник.

По данным следствия, Чирикова "публично разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

Также, добавили в СК, в отношении Чириковой расследуются уголовные дела по статьям о содействии терроризму, она объявлена в федеральный розыск.

Чирикова известна как лидер "Движения в защиту Химкинского леса". В 2015 году она переехала из РФ в Эстонию.

В январе 2024 года Минюст РФ признал ее иностранным агентом.

Евгения Чирикова СКР
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