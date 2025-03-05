ФАС при индексации цен на удобрения предложила учитывать удорожание газа и экспортную маржу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба считает индексацию внутренних цен на минеральные удобрения возможной, если необходимость повышения будет обоснована.

Как заявил журналистам глава ведомства Максим Шасколький, в числе факторов, которые будет учитываться при принятии решений - увеличение цен на сырье для минудобрений, прежде всего, газ, с одной стороны, и возможность производителей зарабатывать на внешних рынках, с другой.

"Действительно, много лет цены практически стоят. Мы этого добились, есть торговые политики, где все прописано, индексация не производилась. Базово индексация возможна - цены на газ все-таки индексировались. Надо посмотреть, насколько это оказывает ценовое давление. И надо учитывать экспортный потенциал - там рынок премиальный, и за счет этого, может, и не трогать внутренний рынок", - сказал он.

В середине февраля вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом проработать вопрос индексации предельных цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка в целях компенсации роста себестоимости их производства.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка России были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В июне и сентябре 2022 года они были проиндексированы, в 2023 и 2024 годах индексация не проводилась.

Также с конца 2021 года в России введены нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. В настоящее время квоты действуют по 31 мая 2025 года.