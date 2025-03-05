Новак назвал ситуацию в отраслях экономики в целом устойчивой

В фокусе особого внимания правительства - стройка, автопром, угледобыча

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в отраслях экономики и в системообразующих организациях в целом устойчивая, на особом внимании строительная отрасль, транспортное машиностроение и автопром, угольная отрасль, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Он напомнил, что правительство возобновило работу подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики (Новак ее возглавляет), мониторит ситуацию более чем в 2 тыс. системообразующих предприятий.

"На текущий момент уже рассмотрели девять ключевых отраслей экономики - промышленность, транспорт, сельское хозяйство, машиностроение и другие", - сказал Новак.

По его словам, в ближайшее время "в планах у нас рассмотреть текущую ситуацию в производстве минеральных удобрений, в строительстве рыбопромысловых судов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в энергетике".

"В целом на текущий момент ситуация устойчивая, системных проблем не отмечается. При этом, конечно, по отдельным отраслям и организациям, попавшим в зону риска в соответствии с мониторингом, в первую очередь по показателям платежеспособности, либо по потребностям в реструктуризации кредитов, мы держим ситуацию на особом внимании. Прежде всего, это касается жилищного строительства, угольной отрасли, транспортного машиностроения и автопрома", - заявил вице-премьер. По его словам, по компаниям и отраслям, которые в зоне особого внимания, постоянно проводятся отдельные совещания, "в целом уже выработано более 40 мер поддержки".

"Мониторинг отраслей, системообразующих организаций показывает, что в целом ситуация под контролем, достаточно стабильная. При этом, безусловно, есть отрасли, требующие особого внимания и поддержки, о которых я только что говорил", - подытожил Новак.