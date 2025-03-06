Работа над инвестсоглашением между Россией и Абхазией будет продолжена

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия и Абхазия продолжат работу над двусторонним инвестиционным соглашением и будут учитывать интересы всех сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, обсуждалась ли эта тема на встрече президентов Владимира Путина и Бадры Гунбы 5 марта.

"Она затрагивалась", - ответил Песков.

"Будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа", - продолжил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в основе этой работы должны лежать взаимное уважение и взаимная выгода.