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Президент РСТ призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский призвал Минэкономразвития снять ограничения на продажу туров в Абхазию в связи с нормализацией ситуации в республике после президентских выборов.

"В связи с нормализацией ситуации в Абхазии после прошедших выборов президента и встречи президента России Владимира Владимировича Путина с президентом Абхазии нам кажется, что пришла пора все-таки снять то ограничение, которое сейчас действует. Я знаю, что ведется работа, но хочется от лица отрасли официально об этом еще раз попросить", - сказал он на пленарном заседании туристической выставки "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.

Уманский добавил, что подстегнуть развитие турпотоков между Россией и соседними странами должно введение преференциального режима для туроператоров, которые заняты отправкой туристов в дружественные страны.

"Мы знаем, что существует вот исторический диспаритет: для туроператоров, работающих по направлениям Беларуси и Абхазии, действуют те же правила, те же нормы, те же требования, как к туроператорам, отправляющих туристов в дальние направления. Поэтому мы тоже знаем, что эта работа уже в глубокой степени проработки и очень ее ожидаем", - объяснил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на это сказал, что рекомендация может быть отменена в ближайшее время.

"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", - сказал он.

15 ноября в столице Абхазии произошли протесты против утверждения соглашения с Россией об инвестициях. После этого МИД России рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров. Президент республики Аслан Бжания объявил об отставке, а на 15 февраля были назначены президентские выборы. По итогам второго тура 2 марта победил Бадра Гунба, который с марта 2020 года занимал пост вице-президента Абхазии, а после ухода в отставку Бжания стал и.о. президента.

Ранее в РСТ сообщали, что продажи отелей Абхазии снизились после рекомендаций российских ведомств, но вновь начали подрастать в феврале.

Аслан Бжания Илья Уманский Минэкономразвития РСТ Абхазия Бадра Гунба МИД
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