ЦИК Абхазии объявил Гунбу избранным президентом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила в понедельник окончательные итоги выборов президента страны, на которых победил действующий вице-президент республики Бадра Гунба с результатом 54,73%.

"ЦИК Абхазии на своем заседании 3 марта утвердил окончательные итоги выборов президента Абхазии, состоявшихся 1 марта", - сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным комиссии, за Гунбу проголосовали 54 954 избирателя (54,73%), за его оппонента, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу, проголосовали 41 708 человек (41,54%).

В список избирателей всего были внесены 143 651 гражданин. Приняли участие в голосовании 100 412 человек (68,62%). Против всех кандидатов было подано 2 065 голосов. Недействительными были признаны 1 687 бюллетеней.

В соответствии с выборным законодательством республики, инаугурация избранного президента Абхазии должна состояться через месяц после оглашения ЦИК окончательных итогов выборов.

Президентские выборы в Абхазии прошли в минувшую субботу.