Лавров не стал судить о перспективах паузы в американских поставках вооружений Киеву

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал оценивать перспективы паузы в поставке вооружений Украине, которую объявили США, но подчеркнул, что Россия готова к открытому диалогу о первопричинах конфликта.

"Перспективы длительности этой паузы? Я не буду судить. У нас есть задачи, которые поставлены президентом", - сказал он журналистам в четверг.

Как отметил министр, "мы очень четко говорили все эти годы, что всегда открыты к переговорам". "Мы приветствовали позицию администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа, которая, в отличие от байденовской команды, заявила, что хочет не войны, а мира", - отметил Лавров.

По его словам, "мы тоже за мир, и мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное: безопасность РФ и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать "проглатывать" Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз РФ".

Глава российского МИД обратил внимание на то, что пауза со стороны США объявлена и в плане предоставления Украине разведывательной информации.

"Тем самым подтвердилось то, что мы всегда говорили, и наш президент не раз отмечал: без прямого участия Запада, Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии и других стран, которые предоставляют разведывательные данные и помогают использовать технологии, применение этих данных для запуска ракет по нашей территории, (без этого всего) украинцы этого делать не могли бы", - сказал министр.