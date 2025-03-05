Директор ЦРУ подтвердил паузу в передаче Киеву военной помощи и разведданных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в среду заявил, что Вашингтон приостановил передачу Украине разведданных и вооружения, сообщает телеканал Fox News.

В беседе с журналистом телеканала Рэтклифф назвал эту ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки".

По его словам, США предприняли эти шаги, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что США приостановили военную помощь Киеву, а также прекратили передачу Украине разведывательной информации.