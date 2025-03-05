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США перестали передавать Украине любые разведданные

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - США несколько часов назад полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, сообщает Sky News со ссылкой украинский источник.

Ранее 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что Вашингтон приостановил передачу Украине разведданных и поставки вооружения, и назвал эту ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки". По его словам, США предприняли эти шаги, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

Информированные источники Sky News ранее говорили, что ограничение в передаче разведданных было выборочным, прекратились поставки информации, которую можно использовать для атак целей на территории России.

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что США приостановили военную помощь Киеву, а также прекратили передачу Украине разведывательной информации.

По данным The Washington Post, США более не будут делиться с Киевом информацией о целях на территории России. "Некоторые украинские наводчики ракет сообщили, что более не получают информацию, необходимую для ударов по территории России", - отмечает издание.

ЦРУ США Украина Джон Рэтклифф
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