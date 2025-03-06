Песков не комментирует сообщения о встречах представителей США с украинской оппозицией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о тайных переговорах представителей президента США Дональда Трампа с некоторыми из главных политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского и предложение Илона Маска Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии на Украине.

"Сейчас очень много информации со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь, разобраться невозможно", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев", - добавил он.