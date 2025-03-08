Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Владикавказа и Грозного

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не выпускают самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 по Москве введены в аэропортах: Владикавказ; Грозный", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова, воздушные гавани возобновили работу.