Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщили в пятницу в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 по Москве временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

Он добавил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.