Аэропорты Владикавказа, Грозного и Ярославля возобновили работу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного сняты, сообщили в Росавиации в субботу.

"На запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс во Владикавказ", - говорится в сообщении.

Аэропорты возобновили работу в 07:08 по Москве, ограничения были введены в 03:13.

Также с 07:18 по Москве заработал ярославский аэропорт Туношна, который не принимал и не выпускал самолеты с 06:15.