Военные РФ за сутки отразили две украинские контратаки на курском направлении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили две контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении, потери украинских войск за этот период там составили свыше 350 человек, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 человек.

В течение суток, сообщает Минобороны, украинская армия потеряла на курском направлении танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, инженерную машину разграждения, 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

В ведомстве заявили, что российские военные за сутки нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Первый Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сообщило Минобороны.

Как отметили в министерстве, "шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен".

В число общих потерь ВСУ в Курской области, по данным Минобороны РФ, входит: 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2 163 боевые бронированные машины, 2 370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, из них 22 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.