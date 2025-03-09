Российские военные вернули контроль над селом Лебедевка в Курской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток взяли под контроль два населенных пункта на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", - заявили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что российская армия вернула под контроль населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.