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Российские военные вернули контроль над селом Лебедевка в Курской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток взяли под контроль два населенных пункта на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", - заявили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что российская армия вернула под контроль населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Сумская область Новенькое Лебедевка
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