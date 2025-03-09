Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам газопереработки на Украине

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам газопереработки и военным аэродромам Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как заявили в ведомстве, нанесено "поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами".

По данным Минобороны, для ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.