Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в совершенном на этой неделе убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался в больнице после попытки суицида, сообщили "Интерфаксу" в Следственном управлении СКР по региону.

Глава Завьяловского района был убит днем 4 марта.

По данным следствия, в него из ружья выстрелил местный житель, а затем в своем автомобиле попытался покончить с собой. Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По факту убийства Онищенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.