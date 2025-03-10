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Комиссия Госсовета РФ займется вопросами поддержки участников СВО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Согласно положению, комиссия будет образована для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственного Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и иных организаций по консолидации усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий, принимавшим участие или содействовавшим выполнению задач в специальной военной операции.

Кроме того, в эту категорию попадают и лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, а также члены семей ветеранов боевых действий - участников СВО, погибших при выполнении задач и т.д.

Комиссия будет разрабатывать, в том числе и дополнительные меры социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам их семей, которые также будут связаны с адаптацией их к мирной жизни.

Кроме того, комиссия будет вести мониторинг и анализ результатов реализации мер социальной поддержки и помощи этим гражданам на территориях субъектов РФ.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в свою очередь отметил, что Путин "с первых дней специальной военной операции уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей".

Дюмин подчеркнул, что в эту деятельность "включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса", а основную работу проводит фонд "Защитники Отечества".

Помощник президента отметил, что боевое прошлое Бабушкина, а также его успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии.

Владимир Путин Игорь Бабушкин Алексей Дюмин
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