Крымчанин осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал жителя Крыма Петра Жицкого виновным по делу о покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Установлено, что Жицкий в период с 1 декабря 2022 г. до 26 октября 2023 г. следил за Царевым, а в мае-июне 2023 г. определил возможное место для покушения. Также он извлек из тайника электродетонатор и взрывчатое вещество, которые перевез и незаконно хранил для изготовления самодельного взрывного устройства", - рассказал представитель суда.

Он отметил, что Жицкий работал по заданию украинских спецслужб, которыми был завербован в 2022 году. По их заданию он также забирал из тайника оружие и боеприпасы для дальнейшей передачи другим участникам преступной группы.

"Используя собранные Жицким и переданные им в распоряжение сотруднику СБУ сведения, представители иностранной спецслужбы совершили посягательство на жизнь общественного деятеля Царева. В связи с тем, что Царев оказал активное сопротивление и скрылся с места нападения, телесных повреждений он не получил", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Приговор вынесен по ст.275 (госизмена), ст.205.3 (обучение террористической деятельности), ст.277 (посягательство на жизнь общественного деятеля), ч.4 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч.3 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч.4 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Жицкому назначено наказание в виде 24 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 31 октября 2023 года в Ялте задержали действовавшего по заданию украинских спецслужб координатора покушения - 46-летнего гражданина РФ, который организовал слежку за Царевым. В ходе обыска по месту его проживания было обнаружено готовое самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

Позже ФСБ РФ сообщила о раскрытии крупной украинской агентурной сети, действовавшей в Крыму для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы. Поддержал ополчение Донбасса в 2014 году. Украинский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.